Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Beim Abbiegen kollidiert.

Lippe (ots)

Dienstagnachmittag befuhr der 58-jährige Fahrer eines Opels die Poller Straße in Richtung Polle. Ihm folgte eine 44-jährige Frau aus Lügde mit ihrem VW. An der Kreuzung zur Straße "Burghagen" ordnete sich der 58-Jährige zunächst als Linksabbieger ein. Dann besann er sich anders und wollte rechts abbiegen. Zu der Zeit befand sich jedoch die 44-Jährige mit ihrem VW neben dem Opel. Durch den seitlichen Zusammenstoß wurde der VW von der Fahrbahn geschleudert und prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen. Dann durchbrach der VW einen Zaun bevor er auf einer Weide zum Stehen kam. Die Frau verletzte sich dabei und musste in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro.

