Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Pkw kollidiert mit mehreren geparkten Fahrzeugen - Fahrerin wird ins Krankenhaus gebracht

Kamen (ots)

Am Samstagabend (09.03.2019), gegen 19:00 Uhr, verlor eine 80 jährige Lünenerin, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über ihren grauen VW Polo im Bereich der Lindenallee. Sie fuhr in Fahrtrichtung Lünen und prallte zunächst rechtsseitig gegen einen geparkten Daimler am Fahrbahnrand und fuhr anschließend frontal in einen weiteren geparkten Daimler, vor dem sie dann zum Stehen kam. Die Polofahrerin wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand geschätzter Sachschaden in fünfstelligem Bereich. /Tu.

