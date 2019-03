Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte, Rathausstraße, Einbruch in Bäckerei

Schwerte (ots)

In der Zeit vom 08.03.2019, 21:30 Uhr bis 09.03.2019, 04:50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Rathausstraße in Schwerte ein. Sie hebelten die Tür des Hintereingangs auf und gelangten so in den Innenraum. Hier entwendeten sie Bargeld aus dem Bereich des Büros. Im Anschluss verliessen sie die Bäckerei wieder durch den Hintereingang. Wer hat etwas beobachtet ? Sachdienliche Hinweise an die Kreispolizeibehörde Unna unter Tel. 02303-921-3120. (CP)

