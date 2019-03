Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person geklärt - 86 jährige Fahrerin ermittelt

Werne (ots)

Am Rosenmontag (04.03.2019) parkte eine 35 jährige Bergkamenerin ihren PKW an der Lippestraße in Höhe Schwieterstraße in Richtung Hansaring. Als sie aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, kam aus Richtung Stockumer Straße ein silberner PKW direkt auf sie zugefahren. Sie wurde zumindest vom Außenspiegel des Fahrzeugs berührt und fiel auf die Motorhaube eines dort ebenfalls parkenden PKW. Der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen PKW bremste kurz ab und fuhr dann aber davon. Die 35 Jährige wurde leicht verletzt, musste aber nicht vor Ort ärztlich behandelt werden.

Zeugen konnten Teile des Kennzeichens des flüchtigen PKW angeben. Im Zuge der Ermittlungen wurde eine 86 jährige Fahrerin aus Werne ermittelt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

