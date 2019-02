Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Fahrzeuge landeten im Graben

Werne (ots)

Eine leichtverletzte Fahrzeugführerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend, den 13.02.2019. Gegen 19.15 Uhr fuhr der 27-jährige Ford Fahrer aus Werne auf der Herberner Straße. Kurz vor der Einmündung zur Straße Zum Hanloh verringerte er seine Geschwindigkeit, um zu wenden. Bei dem Wendevorgang unter Einbeziehung des Einmündungsbereiches fuhr er anschließend wieder auf die Herberner Straße, um in Richtung Horst zurückzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der hinter ihm fahrenden 19-jährigen VW Fahrerin aus Hamm. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den Graben geschleudert. Die 19-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur Vorsicht ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab, während ein Anwohner mit seinem landwirtschaftlichen Fuhrpark den Abschlepper bei der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge unterstützte. Während der Unfallaufnahme musste die Herberner Straße für etwas mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 12000EUR geschätzt.

