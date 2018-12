Kamen (ots) - Am Freitag, 7.12.2018 gegen 17:30 Uhr, überquerte eine 16jährige Kamenerin einen Fußgängerüberweg auf der Westicker Straße. Diesen Vorgang übersah augenscheinlich ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die Westicker Straße mit einem schwarzen Pkw befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängern leicht verletzt wurde und im Beisein der Erziehungsberechtigten selbstständig ein Krankenhaus aufsuchte. Nach Angaben des verletzten Mädchens hielt der Fahrzeugführer kurz an, beschimpfte sie noch und setzte dann seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

