Werne (ots) - Am Freitag, 7.12.2018 gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 59jähriger Mann aus Barntrup mit einem Pkw Nissan die Münsterstraße. Im Kreuzungsbereich Münsterstraße/Bahnhofstraße wendete er das Fahrzeug, um in die Gegenrichtung seine Fahrt fortzusetzen. Dabei übersah er eine 48jährige Frau aus Werne, die sich ebenfalls mit einem Pkw Ford auf der Münsterstraße befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer Höhe von insgesamt ca. 8000 Euro. Eine beteiligte Person wurde hierbei leicht verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

