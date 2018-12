POL-UN: Bergkamen - Rünthe - Polizei sucht Eigentümer eines E-Bikes

Bergkamen (ots) - Am 21.11.2018 fand ein Zeuge beim Gassigehen mit seinem Hund ein Fahrrad in der Industriestraße im Gebüsch hinter dem Poco-Firmengelände bei U.S. Cars. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten das Fahrrad sicher und brachten es zur Polizei Kamen. Bei der Überprüfung des E-bikes wurde festgestellt, dass die Rahmennummer, von unbekannten Tätern herausgefeilt worden war. Bei dem Fahrrad handelt sich um ein E-Bike der Firma "Sachs", mit der Aufschrift "elo-bike" in silber/schwarz. Der Akku fehlte. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem E-Bike um die Beute aus einer Straftat handelt. Hinweise zum Diebstahl oder Eigentümer des Fahrrades bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Ein Foto des sichergestellten Fahrrades steht bei dieser Meldung zum Download zur Verfügung

