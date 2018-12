POL-UN: Kamen - Verkehrsdelikt - Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss

Kamen (ots) - Am Mittwoch, 05.12.2018 gegen 11:25 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Klein-Lkw, der im Bereich der Derner Straße mehrfach in den Gegenverkehr fuhr und im Kurvenbereich mit seinen Reifen auf den Grünstreifen abkam. Die eingesetzten Polizeibeamten hielten das Fahrzeug an. Nachdem festgestellt wurde, dass der 66-jährige Lkw-Fahrer aus Kamen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

