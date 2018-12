POL-UN: Kamen - Brandstiftung - Müllcontainer in Brand gesteckt

Kamen (ots) - In der Nacht zu Sonntag, (02.12.), gegen 03.35 Uhr, rückte die Feuerwehr Kamen zu einem Brand in die Ludwig-Schröder-Straße aus. Von mehreren Zeugen war ein Brand von Mülltonnen, angrenzend eines Mehrfamilienhauses, gemeldet worden. Das Feuer war mittlerweile auch auf ein angrenzendes Strauchwerk sowie die Hausfassade übergegangen. Vorsorglich wurden sämtliche Bewohner des Hauses evakuiert. Sie konnten allerdings nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, ist von einer Brandstiftung auszugehen. Personenschaden ist nicht entstanden. Der Sachschaden wird auf einen 4-stelligen Eurobetrag geschätzt. Weitere Ermittlungen zu dem Brandgeschehen führt die Kriminalpolizei Unna.

Die Polizei Kamen sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe des Brandortes festgestellt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Tel. 02307-921-3220 oder die Polizei in Unna (Tel. 02303-921 0) entgegen.

