Kamen (ots) - Polizeihauptkommissar Frank Ellerkmann, Bezirksbeamter für den Bezirk Nordost (Innenstadt), bietet regelmäßige Bürgersprechstunden in der VHS Geschäftsstelle Kamen, Raum 001, Am Geist 1 an.

Am Dienstag, den 04.12.2018, hat er in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11 Uhr ein offenes Ohr für die Nöte, Sorgen, Fragen und Anregungen der Bürger seines Bezirks.

