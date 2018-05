POL-PDPS: Kleidung gestohlen

Pirmasens (ots) - Eine 49-jährige Frau wurde am Donnerstagmittag in der Hauptstraße dabei beobachtet, wie sie im Vorbeigehen an einem Bekleidungsgeschäft von einem Außenständer einen Pullover und eine Hose abnahm und in eine mitgeführte rote Plastiktüte verstaute. Als die Frau zügig weiterlief, ohne bezahlt zu haben, wurde sie von der Geschäftsinhaberin auf den Diebstahl angesprochen. Nach Eintreffen der Polizei gab die Frau die Kleidungsstücke wieder zurück.

