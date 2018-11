Unna (ots) - Am Dienstagmorgen, den 20.11.2018 sind zwei Männer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 07.45 Uhr bemerkt ein 46-jähriger BMW-Fahrer aus Werl zu spät, dass sich der Verkehr auf der B 1 staute. In Höhe des Hohlweges, in Fahrtrichtung Unna versuchte er noch zu bremsen, was allerdings misslang. Er fuhr auf den stehenden Dacia eines 43-jährigen Werlers auf. Diesen schob er dadurch auf den davor stehenden Mercedes eines 31-jährigen Fahrers aus Wickede. Auch der davor stehende Mercedes eines 46-jährigen Mannes aus Werl wurde noch beschädigt. Der Dacia-Fahrer und der Beifahrer des ersten Mercedes, ein ebenfalls 31-jähriger Mann aus Wickede wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der BMW und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Da Benzin auslief musste die Feuerwehr die Fahrbahn mit Bindemittel abstreuen. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 9000EUR.

