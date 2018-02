POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Einbeck (ots) - einbeck - bru Sonnabend, 24.02.2018, 10:15 Uhr. Ein 76-jähriger Einbecker befuhr mit seinem Pkw den Negenborner Weg in Einbeck. An der Kreuzung mit der Otto-Hahn-Straße hielt er vorschriftsmäßig an. Beim Wiederanfahren übersah er jedoch einen Pkw-Führer aus Einbeck (73 Jahre) auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 5500,- Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

