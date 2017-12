FW-MH: Zimmerbrand in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen

Feuerwehreinsatz in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Mülheim-Speldorf Bild-Infos Download

Mülheim an der Ruhr (ots) - Um 9:55 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr über den Notruf 112 ein ausgelöster Rauchmelder an der Lutherstraße in Mülheim-Speldorf gemeldet.

Auf der Anfahrt des alarmierten Löschzuges und des Rettungsdienstes zum Einsatzort wurde die Meldung präzisiert. In einer Einrichtung für Betreutes Wohnen hat ein Adventskranz gebrannt und zwei Mitarbeiter der Einrichtung sollten das Feuer bereits gelöscht haben. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurden die Einsatzkräfte vorbildlich eingewiesen. In der Brandwohnung wurden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt und im Anschluss belüftet.

Die zwei Ersthelfer und eine Bewohnerin der Einrichtung wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Sie konnten nach der Untersuchung in ihrer Einrichtung bleiben.

Dank des installierten Rauchmelders konnte der Brand frühzeitig entdeckt werden, Schlimmeres wurde verhindert!

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit wird die Feuerwehr wieder zu Wohnungsbränden gerufen, die durch vergessene Kerzen, trockene Adventsgestecke oder Weihnachtsbäume ausgelöst werden. Damit es Ihnen nicht so ergeht, sollten Sie unbedingt einige Regeln einhalten! Diese Regeln finden Sie auf der Internetseite der Stadtverwaltung Mülheim unter der Rubrik: Feuerwehr, Tipps und Ratschläge für ein sicheres Weihnachten. (THe)

