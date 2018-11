Selm (ots) - Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Marl fuhr vom Reiterhof kommend auf die Kreisstraße - Zeugenangaben zufolge ohne den Querverkehr zu beachten. Dabei fuhr sie frontal in die linke Fahrzeugseite des Pkw eines 48jährigen Selmers, der die Kreisstraße in Fahrtrichtung Bork befuhr. Beide Fahrzeugführer wurden bei der Kollision schwer verletzt. Mit Rettungswagen wurden sie ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieben. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und wurden abgeschleppt. Durch die Feuerwehr Bork wurden auslaufende Betriebsflüssigkeiten abgebunden und die Unfallstelle gereinigt. Die Kreisstraße musste in Höhe der Gutenbergstraße für die Verkehrsunfallaufnahme in beide Richtungen bis etwa 22.30 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell