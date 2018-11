Schwerte (ots) - Am Montag, 19.11.2018 gegen 14:45 h befuhr eine 15jährige Motorrollerfahrerin die Grünstraße in Richtung Schützenstraße. Vor dem Kreisverkehr hielt sie zunächst an, um den Fahrzeugverkehr im Kreisverkehr passieren zu lassen, dann fuhr sie in den Kreisverkehr ein. Plötzlich fuhr ein weißer Pkw VW Kombi, der aus Richtung Geisecke kam, unmittelbar vor der Rollerfahrerin und ohne deren Vorrang zu beachten, in den Kreisverkehr ein. Die Rollerfahrerin machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auf der feuchten Fahrbahn rutschte der Roller jedoch weg und die 15Jährige stürzte. Ein Lkw Fahrer bemerkte dies, hielt sofort an und bot seine Hilfe an. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch, ohne sich um die Rollerfahrerin zu kümmern und ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den weißen VW Kombi. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Schwerte unter der Rufnummer 02304/921-3320 oder 921-0 entgegen.

