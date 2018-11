POL-UN: Unna - Sachbeschädigung an Häusern, Fahrzeugen und Verkehrszeichen - Außerdem mehrere Diebstahlsdelikte am vergangenen Wochenende

Unna (ots) - Unbekannte Täter zerstörten mehrere Scheiben eines Schulgebäudes an der Palaiseaustraße und besprühten einen Teil der Außenfassade mit Farblack. Im Bereich des Haupteingangs rissen sie ein Treppengeländer aus der Verankerung.

Am Samstag, 17.11.2018 gegen 18:00 Uhr wurden drei männliche Jugendliche beobachtet, die ein rohes Hühnerei gegen die Hauswand eines Wohn- und Geschäftshauses an der Kamener Straße in Königsborn warfen. Durch den Wurf wurde die Holzverkleidung des Hauses nicht unerheblich beschädigt. Die Fassade eines Einfamilienhauses am Uelzener Weg wurde mit 4 rohen Eiern beworfen, sodass auch hier Sachschaden entstand.

Unbekannte Täter traten im Pfarrhaus an der Kletterstraße in Massen mehrere Türen der Lagerräume im ersten Obergeschoss ein.

Ein Verkehrszeichen an der Hertingerstraße wurde mit schwarzer Lackfarbe großflächig beschmiert.

Am vergangenen Wochenende wurde an der Bergischen Straße ein grauer Mercedes durch Lackkratzer beschädigt. An der Dresdner Straße wurde die komplette Fahrerseite eines grauen Pkw Mitsubishi zerkratzt. An der Hamburger Straße wurde die Beifahrerseite eines grauen Opel Astra Kombi zerkratzt und mit einem wasserfesten blauen Farbstift bemalt.

An der Morgenstraße versuchten unbekannte Täter vergeblich die Schiebetür der Hansa-Apotheke aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden.

Im Rutental verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses, durchsuchten mehrere Kellerräume und entwendeten mindestens eine Kiste Wasser.

Am Freitag, 16.11.2018 brachen unbekannte Täter einen Getränkeanhänger, der für eine Veranstaltung im Hof der Jugendkunstschule im Kurpark stand, auf und entwendeten insgesamt 18 Getränkekisten.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303/921-3120 oder 921-0 entgegen.

