Selm (ots) - In der Nacht zu Montag, 19.11.2018 schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben mehrerer geparkter Fahrzeuge in Selm ein:

An der Nordkirchener Straße entwendeten die Täter anschließend aus einem grauen Pkw Ford mehrere Zigarettenschachteln, einen Speicherstick, ein Ladekabel und eine SD-Karte für das Navigationsgerät. Aus einem weiteren hier geparkten Pkw wurde ein Rucksack entwendet. Der Rucksack wurde in Tatortnähe in einem Mülleimer an dem Fußweg entlang der Funne, ca. 200 m entfernt, aufgefunden. Die Geldbörse, die sich in dem Rucksack befand, war vom Täter geleert und wieder in den Rucksack gesteckt worden. Ein brauner Pkw Opel Signum wurde zwar von den Tätern durchwühlt, entwendet wurde aber nichts.

In der Straße "Auf der Geist" wurde in der gleichen Nacht das Seitenfenster eines zum Parken abgestellten schwarzen Pkw Ford eingeschlagen. Entwendet wurden ein Laptop und ein Beamer.

An der Römerstraße wurde die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen Pkw Audi eingeschlagen. Ein Ladekabel wurde aus der Mittelkonsole abgezogen, jedoch nicht entwendet. Eventuell ist der Täter hier gestört worden.

Außerdem entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 18.11.2018, 10:00 Uhr und Montag, 19.11.2018, 07:45 Uhr auf dem Gelände eines Kfz-Händlers an der Kreisstraße die vier Alu-Felgen eines grauen Pkw Seat Leon.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389/921-3420 oder 921-0 entgegen.

