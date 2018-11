Werne (ots) - Am Freitag, 16.11.2018 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Penningrode / Bahnhofstraße. Ein 78jähriger Selmer wollte mit seinem Pkw von der Bahnhofstraße kommend bei Grünlicht zeigender Ampel im Kreuzungsbereich nach links in die Straße Penningrode abbiegen. Als er sich kurz vor der Fußgängerfurt war, kam plötzlich von links ein Fahrradfahrer auf der falschen Seite angerast, der trotz für Fußgänger Rotlicht zeigender Ampel über die Fußgängerfurt fuhr. Nur durch eine Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß verhindern. Ein entgegenkommender 54jähriger Pkw- Fahrer aus Werne, der von der Bahnhofstraße nach rechts in die Penningrode abbiegen wollte, bemerkt dies jedoch zu spät und kollidierte mit dem im Kreuzungsbereich stehenden Pkw. Der Fahrradfahrer hielt kurz an, blickte auf die verunfallten Fahrzeuge und setzte seine Fahrt dann zügig fort, ohne seine Personalien anzugeben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 2800 Euro. Der Radfahrer war männlich und ca. 50 Jahre alt.

Am Montag, 19.11.2018 gegen 09:30 Uhr befuhr ein 66jähriger aus Werne mit einem weißen VW Caddy den Nordlippering von der Selmer Landstraße kommend in Richtung Südkirchener Straße. Plötzlich kam ihm auf seiner Fahrspur ein Fahrzeug entgegen. Der Werner wich nach rechts aus und kollidierte mit der Leitplanke. Der Unfallfahrer entfernte sich mit seinem dunklen Lieferwagen vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. An der Leitplanke waren lediglich Kratzspuren zu erkennen.

Wer kann Hinweise auf die beiden Unfallflüchtigen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389/921-3420 oder 921-0 entgegen.

