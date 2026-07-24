Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl in Aldi-Markt - Zeugen gesucht

Werl (ots)

Am Donnerstagabend (23. Juli) kam es gegen 20:23 Uhr in einem Aldi-Markt an der Wulf-Hefe-Straße zu einem räuberischen Diebstahl.

Eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtete einen bislang unbekannten Mann dabei, wie er Waren in eine rote Tasche, einen schwarzen Rucksack sowie einen Einkaufskorb packte. Anschließend passierte der Mann den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Die Mitarbeiterin folgte dem Tatverdächtigen bis vor den Markt und hielt ihn am Rucksack fest.

Daraufhin schlug der Mann der Angestellten zweimal mit der Faust gegen den linken Oberarm und bedrohte sie verbal. Anschließend flüchtete er gemeinsam mit einem zweiten Mann auf Fahrrädern in Richtung des nahegelegenen Friedhofs.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde unter anderem Alkohol entwendet. Die Geschädigte blieb durch den Angriff glücklicherweise unverletzt.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 35 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - weiße Haut - Vollbart - komplett schwarz gekleidet - führte eine rote Tasche sowie einen schwarzen Rucksack mit sich - flüchtete auf einem schwarzen Fahrrad

Sein Begleiter soll etwa 45 Jahre alt und rund 1,85 Meter groß gewesen sein. Er hatte graue Haare sowie einen grauen Bart, war ebenfalls schwarz gekleidet und fuhr ein Fahrrad mit einem blau-schwarzen Korb.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern oder ihrer Flucht machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizeiwache Werl zu melden.

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