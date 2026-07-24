Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand eines Strohlagers - Polizei sucht Zeugen

Rüthen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (24. Juli) wurde die Polizei gegen 00:45 Uhr zu einem Brand an einem Feldweg im Bereich des Pappenwegs nördlich von Rüthen gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Strohlager bereits in Flammen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt 20-30 Quaderballen Stroh mit einem Gesamtgewicht von rund 14 Tonnen zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.680 Euro geschätzt.

Nach Rücksprache mit Feuerwehr und dem Geschädigten wurde entschieden, die Ballen kontrolliert abbrennen zu lassen. Der Landwirt zog die Quaderballen mit einem Traktor auseinander, um weitere Schäden zu verhindern.

Im Rahmen der Fahndung suchten Polizeibeamte die angrenzenden Feldwege sowie umliegenden Freiflächen nach möglichen Tatverdächtigen ab. Zur Unterstützung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Pappenwegs beziehungsweise nördlich von Rüthen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 bei der Polizei zu melden.

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