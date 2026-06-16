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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Soest (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 15-jährigen Malene W.

Seit Montag, dem 15.06.2026, gegen 17:45 Uhr, wird die 15-jährige Malene W. vermisst. Sie verließ ihre Wohnanschrift in der Brüderstraße in Soest und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - 15 Jahre alt
   - ca. 160 cm groß
   - schlanke Statur
   - blonde, schulterlange Haare mit braunem Ansatz sowie rot-braunen
     Strähnen
   - bekleidet mit einem schwarzen Oversize-Hoodie mit unbekannter 
     Aufschrift, einer hellblauen Jeans und weißen, abgetragenen 
     Schuhen

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich Malene W. im Bereich der Werler Innenstadt, im Umfeld des Soester Bahnhofs oder im Soester Norden aufhalten.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Vermisste seit dem 15.06.2026 gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Soest unter der bekannten Rufnummer des Polizeinotrufs 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Suche nach der vermissten veröffentlicht werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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