Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kupferkabel aus Firma in Warstein gestohlen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Warstein (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen (15.06.2026) in eine Firma an der Straße "Wiebusch" eingebrochen und haben Kupferkabel und Kabelreste im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Mitarbeiterin gegen 05:35 Uhr auf dem Firmenparkplatz einen weißen Transporter vor einem Rolltor der Produktionshalle. Zudem sah sie zwei Männer, die sich an Kupferkabeln zu schaffen machten. Als die Tatverdächtigen die Frau bemerkten, warfen sie Kabel weg, stiegen in den Transporter und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Täter hatten zuvor zwei Kunststofffenster eines Rolltors eingeschlagen und sich so Zugang zur Produktionshalle verschafft.

Dort entwendeten sie mehrere Meter Kupferkabel und Kabelreste von Spulen, aus Regalen, Paletten sowie aus einer Gitterbox. Die Büroräume wurden nach ersten Erkenntnissen nicht durchsucht.

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen neueren weißen Transporter ohne hintere Fenster handeln.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 20 bis 35 Jahre alt - circa 170 cm groß - schwarze, kurze Haare - schwarz gekleidet

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem weißen Transporter, den beschriebenen Personen oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Firma machen können, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

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