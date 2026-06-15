Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus in Lippstadt - Schmuck entwendet

Lippstadt (ots)

Am Freitagmorgen, 12. Juni 2026, wurde der Polizei ein Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Goethestraße in Lippstadt gemeldet.

Die Bewohnerin stellte am Morgen fest, dass mehrere Schmuckstücke aus einem Schmuckkästchen im Schlafzimmer des Obergeschosses fehlten.

An der Haustür, den Fenstern und den Terrassentüren konnten zunächst keine Beschädigungen festgestellt werden. Die Ermittlungen, wie der oder die Täter das Haus betreten haben, laufen noch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Goethestraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Schmuckstücke geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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