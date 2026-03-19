Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Personen leicht verletzt nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am frühen Mittwochabend (18.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall "Am Sportfeld" in Bad Berleburg gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 42-Jährige befuhr gegen 17:30 Uhr mit einem grünen Suzuki die Straße "Am Sportfeld" in Richtung Sportplatz. Im Bereich einer Einmündung zum dortigen Schwimmbad wollte sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Opel-Fahrer, der in Fahrtrichtung Bad Berleburg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 42-Jährige, ihre Beifahrerin und der 70-jährige Opel-Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 28.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen.

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