PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 66-jährige unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt

Wickede (Ruhr) (ots)

Am 13.06.26, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Marscheidstraße in Wickede (Ruhr) zu einem Straßenraub zum Nachteil einer 66-jährigen Frau aus Wickede.

Die Dame befand sich auf einem Abendspaziergang durch das Gewerbegebiet, als sich von hinten zwei Jugendliche auf einem E-Scooter näherten. Die jungen Männer hielten neben der Frau an, zückten ein Messer und forderten Geld. Als die Geschädigte nicht sofort reagierte, schnitt ihr einer der Angreifer mit dem Messer ins Ohr. Die Wickederin gab daraufhin ihre Geldbörse heraus, aus welcher die Täter die darin befindlichen 20 Euro entwendeten. Anschließend warfen sie das Portemonnaie auf den Boden und entfernten sich von der Tatörtlichkeit in Richtung der Ruhr.

Die Geschädigte aus Wickede trug eine oberflächliche Schnittverletzung davon, welche keine ärztliche Behandlung bedarf. Sie erzählte ihrer Tochter erst am nächsten Tag von dem Vorfall. Diese wählte daraufhin den Notruf.

Die Täter werden als jugendlich und dunkelhäutig beschrieben. Sie trugen schwarze Kleidung und Kapuzen. Einer der Täter soll schlank, der andere eher korpulent gewesen sein. Zur Tatwaffe können bislang keine weiteren Angaben getätigt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 02921-91000 bei der Polizei im Kreis Soest zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 07:36

    POL-SO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei, Zoll und Ausländeramt

    Geseke/Erwitte (ots) - Am Freitag, den 12. Juni 2026, führten Kräfte der Polizeiwache und des Verkehrsdienstes in Lippstadt gemeinsam mit dem Hauptzollamt Bielefeld sowie dem Ausländeramt Soest einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr sowie der allgemeinen grenzüberschreitenden Kriminalität durch. Hierzu wurden zunächst ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 06:57

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

    Rüthen (ots) - Am 13.06.2026 stellte ein Ehepaar aus Rüthen-Heidberg bei Rückkehr aus dem Urlaub einen Einbruch in ihr Wohnhaus fest. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dort durchwühlten sie die Schränke in verschiedenen Zimmern und entwendeten Schmuck, eine Uhrensammlung und einen Tresor mit Dokumenten. Bei Aufräumarbeiten auf einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren