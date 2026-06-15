Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 66-jährige unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt

Wickede (Ruhr) (ots)

Am 13.06.26, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Marscheidstraße in Wickede (Ruhr) zu einem Straßenraub zum Nachteil einer 66-jährigen Frau aus Wickede.

Die Dame befand sich auf einem Abendspaziergang durch das Gewerbegebiet, als sich von hinten zwei Jugendliche auf einem E-Scooter näherten. Die jungen Männer hielten neben der Frau an, zückten ein Messer und forderten Geld. Als die Geschädigte nicht sofort reagierte, schnitt ihr einer der Angreifer mit dem Messer ins Ohr. Die Wickederin gab daraufhin ihre Geldbörse heraus, aus welcher die Täter die darin befindlichen 20 Euro entwendeten. Anschließend warfen sie das Portemonnaie auf den Boden und entfernten sich von der Tatörtlichkeit in Richtung der Ruhr.

Die Geschädigte aus Wickede trug eine oberflächliche Schnittverletzung davon, welche keine ärztliche Behandlung bedarf. Sie erzählte ihrer Tochter erst am nächsten Tag von dem Vorfall. Diese wählte daraufhin den Notruf.

Die Täter werden als jugendlich und dunkelhäutig beschrieben. Sie trugen schwarze Kleidung und Kapuzen. Einer der Täter soll schlank, der andere eher korpulent gewesen sein. Zur Tatwaffe können bislang keine weiteren Angaben getätigt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 02921-91000 bei der Polizei im Kreis Soest zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

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