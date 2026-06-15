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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-jähriger aus Soest vom 15.06.26

Soest (ots)

Die Suche nach der vermissten 12-jährigen ais Soest kann eingestellt werden. Das Mädchen wurde wohlbehalten angetroffen und befindet sich bereits wieder in ihrer Wohngruppe.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom heutigen Tag wird somit zurück genommen. Das Foto bitte ich zu löschen. (RS)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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