Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Suche nach vermisster 12-Jähriger aus Soest

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Soest (ots)

Seit Samstagmittag (13.06.2026) wird eine 12-jährige aus Soest vermisst.

Die Jugendliche verließ ihre Wohngruppe am Schleddeufer in Soest gegen 12:30 Uhr unberechtigt und kehrte bislang nicht zurück.

Hinweise auf mögliche Kontaktpersonen liegen derzeit nicht vor.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- weiblich, 12 Jahre alt - ca. 1,62 Meter groß - schlanke Statur - kurze, rote Haare - bekleidet mit einer schwarzen Jeans und einer schwarzen

Sweatshirtjacke

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Soest unter der Rufnummer 02921/91000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis für die Medienvertreter: Das der Pressemeldung angehängte Foto darf zum Zwecke der Berichterstattung zur Suche der Vermissten genutzt werden.

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