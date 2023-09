Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippstadt (ots)

Am Samstagvormittag um 11.00 Uhr beabsichtigte eine 51-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Pkw Dacia vom Torfkuhler Weg nach links auf die Barbarossatraße abzubiegen. Mit im Fahrzeug befand sich ihr 9-jähriger Sohn auf dem Rücksitz. Als sie nach Beobachtung des querenden Verkehrs und von der Sonne geblendet wieder langsam anfuhr, kollidierte sie mit dem VW Jetta eines 65-jährigen Lippstädters, der in Begleitung seine 67-jährigen Ehefrau auf der Barbarossastraße in Richtung Beckumer Straße unterwegs war. Durch den Unfall wurden bis auf den Fahrer des VW wurde alle beteiligten verletzt und in örtliche Krankenhäuser transportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6500 Euro. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell