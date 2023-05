Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendiebe festgenommen

Soest (ots)

Am Montag konnten zwei Männer nach einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Brüderstraße festgenommen werden. Eine Mitarbeiterin wurde auf die beiden Männer im Alter von 25 und 23 Jahren aufmerksam, die im Obergeschoss des Geschäftes mehrere Bekleidungsstücke in eine mitgeführte, große Plastiktasche steckten. Zunächst legten die beiden Männer die gefüllte Tasche unter einem Kleidungsständer ab. Diese Gelegenheit nutzte die Zeugin, ergriff die Tüte mit dem Diebesgut und forderte die beiden Diebe auf, ihr in das Büro zu folgen. Daraufhin ergriffen die beiden jungen Männer die Flucht. Dabei schubste der 25-jährige Täter die Zeugin beiseite, um an ihr vorbeizukommen. Die Zeugin machte sich sofort durch lautes Rufen bemerkbar, so dass ein weiterer Mitarbeiter des Modegeschäftes hinzueilte und sich den Männern im Eingangsbereich des Ladens in den Weg stellte, bevor diese ihre Flucht fortsetzen konnten. Die beiden Diebe konnten aufgehalten werden, bis die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen. Beide derzeit in Soest lebenden Männer wurden festgenommen. Das Diebesgut konnte direkt wieder an die Mitarbeiter des Geschäftes ausgehändigt werden. Die Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen unmittelbar auf. Da beide Tatverdächtige bereits in Erscheinung getreten sind, wurde durch das zuständige Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg ein Haftbefehl gegen den 25-Jährigen erlassen, der in eine Justizvollzugsanstalt transportiert wurde. Der 23-Jährige wurde direkt im Rahmen eines "Beschleunigten Verfahrens" zu einer Geldstrafe verurteilt.(dk)

