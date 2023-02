Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Verletzte

Lippstadt (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Wiedenbrücker Straße, der Eichendorffstraße und der Barbarossastraße. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Lippstadt befuhr mit seinem Fiat die Barbarossastraße und beabsichtigte nach links in die Wiedenbrücker Straße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des entgegenkommenden, geradeausfahrenden VW eines 45-jährigen Mannes aus Lippstadt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei der der 19-jährige und zwei Beifahrer, die sich in seinem Pkw befanden, leicht verletzt wurden. Alle drei Insassen wurden anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut.(dk)

