POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Möhnesee-Delecke - Brandeinsatz am Möhneseeturm

Am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, rückte die Feuerwehr zu einem Brand an einem Wanderweg (Rennweg) in der Nähe des Möhneseeturms aus. Zwei Bürger bemerkten gegen 21.10 Uhr, glimmenden Waldboden. Mit eigenen Mitteln versuchten sie die ca. 1qm große Fläche zu löschen. Das gelang aber nur bedingt. Als sie gegen 21.40 Uhr erneut an der Stelle vorbei kamen, brannte der Waldboden an gleicher Stelle wieder. Nun verständigten sie über den Notruf die Feuerwehr. Die alarmierte Feuerwehr führte den Löschangriff durch. Die ebenfalls alarmierte Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einer fahrlässigen Herbeiführung einer Brandgefahr auszugehen. Dementsprechend wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AG)

Geseke-Langeneicke - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag, wurden Anwohner in der Alte Straße durch laute Stimmen und Geräusche geweckt. Es war gegen 02.25 Uhr, als sie an einem gegenüber liegenden Wohnhaus zwei männliche Personen beobachteten, die offensichtlich versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln. Eine laute Ansprache reichte aus, um die Personen zu vertreiben. Gleichzeitig wurde die Polizei alarmiert. An der Haustür wurden Hebelspuren festgestellt. Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Tatverdächtigen verliefen ohne Erfolg. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: 1. Person Männlich Ca. 20-25 Jahre alt Ca. 170-175 cm groß Dunkle (evtl. schwarze) Haare Dunkle Jacke Sneaker mit heller Sohle Helle FFP2 Maske 2. Person Männlich Ca. 20 Jahre alt Ca. 170-175 cm groß Dunkle (vermutlich schwarze) Haare Dunkle Kleidung Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (AG)

Soest - Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Am Samstagnachmittag befuhr ein 56-jähriger Mann aus Soest gegen 14:40 Uhr mit seinem E-Bike den Radweg am Oelmüllerweg in Fahrtrichtung Ardeyweg. Zwischen Kölner Ring und Ardeyweg kam der Radfahrer aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung zu Fall und zog sich diverse, oberflächliche Verletzungen zu. Die zur Unfallstelle gerufenen Rettungskräfte und Polizeibeamten stellten bei dem Soester gravierende, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Zudem wurden sie von dem sich zunehmend aggressiv verhaltenden Gestürzten angeschrien, beleidigt und bedroht. Deeskalierende Kommunikation führte nicht zur Beruhigung des Mannes. Er musste schließlich gefesselt und unter großen Anstrengungen in den Streifenwagen verfrachtet werden. Im Krankenhaus erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (sn)

Welver - Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinwirkung

Am späten Samstagabend war ein 24-jähriger Mann aus Hamm gegen 23.15 Uhr mit seinem Pkw Audi A 2 auf der Kreisstraße 6 von Stocklarn in Richtung Oestinghausen unterwegs. Hinter einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe Balksen kam er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben. Nach dort zurückgelegten 25 Metern verlor das Fahrzeug den Bodenkontakt, dreht sich um die Hochachse, kollidierte mit einem Straßenbaum und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und konnte von Ersthelfern nach Wiedererlangung des Bewusstseins aus dem zerstörten Audi befreit werden. Der herbeigerufene Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung und den Transport in ein Krankenhaus. Da anfänglich zu vermuten war, dass sich weitere Personen im Unfallfahrzeug befunden haben könnten, wurde das Umfeld der Unfallstelle unter Einsatz einer Drohne und eines Diensthundes der Polizei abgesucht. Diese Befürchtung bestätigte sich aber letztlich nicht. Die K 6 war zur Durchführung aller Einsatzmaßnahmen bis etwa 01:30 Uhr gesperrt. Dem glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzten Unfallfahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. (sn)

Werl - Raubdelikt

Am Samstagabend befanden sich zwei 19-jähriger Männer aus Werl im Bereich der Sportanlagen an der Straße "Höppe", als sie dort gegen 23.30 Uhr auf eine Gruppe von etwa 10 Personen mit südländischem Erscheinungsbild trafen. Unmittelbar nachdem die beiden einen lapidaren Gruß an die Personengruppe gerichtet hatten, kamen mehrere Personen auf sie zu und beförderten sie durch Wegtreten der Beine bzw. umstoßen zu Boden. Am Boden liegend wurde das Duo mit körperlicher Gewalt unter Kontrolle gehalten und durchsucht. Die Täter entwendeten schließlich Schmuckgegenstände von eher geringem Wert und Kopfhörer. Danach entfernten sie sich in Richtung Schwimmbad. Durch den Angriff erlitt eines der Opfers Verletzungen am Arm und im Rückenbereich. Außerdem wurde dessen Brille beschädigt. Etwaige Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

Lippetal - Alkoholisierte Radfahrerin nach Sturz verletzt

Nach dem Besuch des Hultroper Schützenfestes trat eine 42-jährige Frau aus Lippetal am Sonntagmorgen gegen 01:40 Uhr den Heimweg an. Ihre erhebliche Alkoholisierung hielt sie nicht davon ab, das Fahrrad zu benutzen. Als die Frau die Heintroper Straße befuhr, kam sie in Höhe des Raiffeisenmarktes zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich eine Platzwunde im Gesicht zu. Die Lippetalerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Dort folgte die obligatorische Blutprobenentnahme. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. (sn)

Soest - Geschäftseinbruch

Ein noch nicht identifizierter Täter brach am frühen Sonntagmorgen in ein Verkaufsgeschäft für Mobiltelefone in der Soester Innenstadt ein. Etwa um 04:15 Uhr begab sich der Unbekannte zu dem Geschäft in der Sandwelle und warf mit einem Stein ein Loch in die gläserne Eingangstür. Bewohner in dem Wohn- und Geschäftshaus hatten einen entsprechenden Knall gehört. Unter Verwendung eines mitgeführten Hammes und gezielten Fußtritten konnte der Mann das Loch vergrößern und den Verkaufsraum betreten. Im Innenraum wurden Glasvitrinen eingeschlagen und bislang noch unbekanntes Diebesgut entwendet. Der Täter konnte nach Tatausführung unerkannt flüchten. Er trug einen Kapuzenpullover, eine Kappe, Jeans, schwarze Handschuhe und weiße Schuhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzung der Polizei auf etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (sn)

