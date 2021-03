Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Soest - Probleme beim Anhalten - Widerstand

Werl - Soest (ots)

Als die Polizei am Montag (22. März), gegen 1.33 Uhr, einen 25-jährigen Werler mit seinem Wagen anhalten wollte, hatte dieser wohl einige Probleme dabei. Als sie mit ihrem Streifenwagen Anhaltezeichen gaben, fuhr der 25-Jährige mit dem Wagen rechts heran, gab wieder kurz Gas und überfuhr neben dem Leitpfosten noch zwei Verkehrsschilder, bevor er mit dem Auto zum Stillstand kam. Der Grund war nach einem Atemalkoholtest mit 2 Promille auch schnell gefunden. Nach der folgenden Blutprobenentnahme in einem Soester Krankenhaus schlug der Werler plötzlich einen der Beamten ins Gesicht, woraufhin er ebenfalls verletzt wurde. Die Beamten legten den 25-Jährigen Handfesseln an und fertigten eine Anzeige wegen Widerstand und Körperverletzung. (reh)

