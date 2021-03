Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht am Weslarner Weg

Soest (ots)

1.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag (14. März) am Weslarner Weg in Soest. Zwischen 15.20 Uhr und 15.50 Uhr touchierte ein anderer Autofahrer auf dem dortigen Parkplatz stehenden blauen, Seat Ibiza und entfernte sich vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell