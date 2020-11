Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Taschendiebe unterwegs

SoestSoest (ots)

Am Mittwoch, zwischen 10:50 Uhr und 11:00 Uhr, wurde einer Frau das Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet. Sie war zum Einkaufen in einem Kaufhaus an der Brüderstraße. Neben Bargeld waren in der Börse mehrere Debit- und Versicherungskarten sowie der Personalausweis der 32-jährigen Soesterin. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (wo)

