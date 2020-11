Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Hemmern - Schwerer Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

RüthenRüthen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:55 Uhr, ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 59-jähriger Mann war aus Fahrtrichtung Büren mit seinem Mitsubishi auf der L776 unterwegs. In Höhe des Rüthener Wegs nahm ihm ein 70-jähriger Toyota-Fahrer, aus Heddinghausen kommend, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der 59-jährige Wünneberger wurde leicht verletzt, seine 60-jährige Beifahrerin musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der 70-jährige Rüthener kam mit schweren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus. (wo)

