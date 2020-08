Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Jugendlicher greift Polizisten an

Werl (ots)

Am Mittwoch, um 19:30 Uhr, bestreiften drei Beamte des Einsatztrupps der Polizei in Zivil den Werler Kurpark. Sie kontrollierten dort eine Gruppe von acht Jugendlichen die sich teilweise nicht ausweisen konnten. Ein 17-jähriger Werler versuchte sich währenddessen immer wieder aus der Gruppe hervorzutun. Als er sich mit erhobenen Händen einem der Beamten von hinten näherte schubste dieser ihn zurück. Daraufhin brüllte der Jugendliche die Beamten an. Sie dürften das hier alles nicht tun. Er ließ sich nicht beruhigen und kam mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten zu. Diese brachten den Jüngling zu Boden und legten ihm Handschellen an. Er beleidigte die Beamten weiter als "Spacken". Dafür feierte ihn der Rest der Gruppe mit lautem Gelächter. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache wo der leicht alkoholisierte Jugendliche dann von seinem Vater abgeholt wurde. Er muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollzugsbeamte und Beleidigung verantworten müssen. Wieder ein Fall mehr in dem Gewalt gegen Polizisten ausgeübt wurde. (lü)

