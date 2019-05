Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Brandmelder angesteckt

Möhnesee (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00.10 Uhr, wurde ein Brand in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Möhnesee gemeldet. Es stellte sich heraus, dass ein unbekannter Täter ein Stück Papier in den Brandmelder gesteckt und dieses angezündet hatte. Das Plastik des Brandmelders wurde hierdurch leicht versengt. Durch den Brand entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

