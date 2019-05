Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Strauchschnitt abgebrannt

Warstein (ots)

Schätzungsweise 100 bis 120 Kubikmeter Strauchschnitt wollte ein 42-jähriger Mann aus Warstein am Montag, gegen 15.30 Uhr in Allagen mit zwei Helfern abbrennen. Eine Genehmigung lag hierfür jedoch nicht vor. Ob die drei Männer in der Lage waren, für das kontrollierte Abbrennen zu sorgen, scheint fraglich zu sein. Durch das Niederbrennen des Strauchschnitts entstand eine erhebliche Rauchentwicklung. So musste dann die Feuerwehr aus Allagen ausrücken und den Brand löschen. (reh)

