Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Stein lag auf Radweg

Soest (ots)

Ein auf dem Radweg liegender Stein wurde am Montag, gegen 11.20 Uhr, einem 73-jährigen Radfahrer aus den Niederlanden zum Verhängnis. Er befuhr mit einer Gruppe von Fahrradfahrern den Londonring aus Richtung Borgeln kommend in Richtung Brüggering. Einen auf dem Radweg liegenden Stein sah er zu spät und kollidierte mit diesem. Hierdurch stürzte er mit dem Rad und verletzte sich. Glücklicherweise hatte er einen Fahrradhelm auf, der ihn vor noch schlimmeren Verletzungen schützte. Der 73-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Soester Krankenhaus gefahren. (reh)

