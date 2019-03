Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Einbruch in Schnellrestaurant

Geseke (ots)

Am Freitag, zwischen 03:30 und 05:55 Uhr, wurde in ein Schnellrestaurant an der Bürener Straße eingebrochen. Unbekannte Täter waren durch eine Tür in die Küche eingedrungen. Von hier öffneten sie den Lagerraum und flexten einen Tresor auf. Da dieser jedoch leer war, machten die Diebe keine Beute. Sie entleerten in der Küche den dort befindlichen Feuerlöscher und richteten damit einigen Schaden an. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

