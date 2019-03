Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - Auffahrunfall

Bad Sassendorf (ots)

Am Freitag, um 07:05 Uhr, kam es an der L 856 (ehemalig B1) zu einem Unfall. Ein 27-jähriger Mann aus Bad Sassendorf war mit seinem Audi A6 ortauswärts unterwegs. An der Einmündung der Straße In der Lander beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dazu verlangsamte er sein Tempo stark. Eine hinter ihm fahrende 57-jährige Frau aus Soest bemerkte dies zu spät und prallte mit ihrem VW Polo auf das Heck des Audis. Dabei wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 16500,- EUR geschätzt. (lü)

