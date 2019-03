Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Kallenhardt - Alleinunfall

Rüthen (ots)

Am Donnerstag, um 14:04 Uhr, kam es auf der Theodor-Ernst-Straße zwischen Kallenhardt und Suttrop zu einem Unfall. Eine 72-jährige Frau aus Rüthen war mit ihrem Seat in Richtung Suttrop unterwegs. Aus bisher nicht geklärten Gründen, kam sie mit eher geringer Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug geriet in den Straßengraben, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die Fahrerin blieb zum Glück offensichtlich unverletzt. Sie wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (lü)

