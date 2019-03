Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Planenschlitzer

Lippetal (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag wurde auf dem Parkplatz am Strängenbach zwei Lkws von unbekannten Tätern angegangen. In beiden Fällen handelt es sich um Sattelauflieger aus Polen. Die Diebe schlitzen zunächst "Gucklöcher" in die Planen. Anschließend drangen sie bei einem Sattelauflieger durch die Heckklappe in den Laderaum ein. Hier entwendeten sie eine nicht bekannte Anzahl von neuen Autoreifen. Bei dem zweiten Auflieger wurde die Ladefläche offensichtlich nicht betreten. Die Fahrer bemerkten im Schlaf nichts. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Presse zu melden. (lü)

