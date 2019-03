Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Körperverletzung

Welver (ots)

Am Donnerstag, dem 28.02.2019, kam es um 22:45 Uhr auf dem Vorplatz der Bördehalle zu einem Körperverletzungsdelikt. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten waren sehr schnell am Ort des Geschehens und trennten zunächst die sich streitenden Gruppen. Kurz darauf fiel ein 29-jähriger Werler auf, der versuchte sich schnell zu entfernen. Die Beamten konnten den Mann jedoch einholen und zurückbringen. Zwischen den Parteien war es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Diese endete in einer körperlichen Auseinandersetzung bei der alle Beteiligten nach Aussagen von Zeugen Faustschläge austeilten. Während der Prügelei ging eine 25-jährige Frau aus Welver zu Boden. Nach Zeugenaussagen trat der 29-jährige Mann aus Werl dort auf sie ein. Sie wurde verletzt und zu einer Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Eine 26-jährige Welveranerin und ein 28-jähriger Welveraner wurden ebenfalls leicht verletzt. Nach Feststellung der Personalien und ersten Befragungen aller Beteiligten wurde diese vor Ort wieder entlassen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell