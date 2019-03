Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten -Alleinunfall

Erwitte (ots)

Am Mittwoch, um 21:55 Uhr, kam es an der Straße Westerntor zu einem Unfall. Ein 21-jähriger BMW Fahrer aus Lippstadt war aus Erwitte kommend unterwegs. Er verlor nach eigenen Angaben bei mäßiger Geschwindigkeit durch einen Wildwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach den Spuren schlug sein 3er BMW mehrfach auf einer Strecke von 85 Metern gegen Zaunpfosten und landete schließlich mit dem Heck im Graben. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 5000,- Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Nach Zeugenaussagen war der BMW nicht mit mäßiger Geschwindigkeit unterwegs. (lü)

