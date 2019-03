Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Mercedes-Sprinter entwendet

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde am Ermlandweg ein grauer Mercedes Sprinter entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen LP-K 90 war am Straßenrand abgestellt. Die Diebe entwendeten es auf unbekannte Art und Weise. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell