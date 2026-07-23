Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Dachdeckerbetrieb - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22.07.2026) ist in einen Dachdeckerbetrieb an der Weißtalstraße in Niederdielfen eingebrochen worden.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 06:40 Uhr Zutritt in das Innere einer Halle. Von dort aus entwendeten sie mehrere Baumaschinen. Ersten Erkenntnissen zufolge luden die Täter die Maschinen auf einen Anhänger des Betriebes und beförderten diese damit an eine angrenzende Straße. Dort wurde das Diebesgut vermutlich in ein Fahrzeug verladen und der Anhänger wurde abgestellt.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

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