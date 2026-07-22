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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 68-Jähriger in Elektrorollstuhl von Auto erfasst - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagmittag (21.07.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Elektrorollstuhlfahrer und einem Jeep im Bereich der Kreuzung Giersbergstraße / Hohler Weg gekommen.

Ein 68-Jähriger überquerte gegen 12 Uhr mit einem elektrischen Rollstuhl eine Fußgängerampel im Bereich der Kreuzung Giersbergstraße / Hohler Weg. Nach wenigen Metern wurde der 68-Jährige unvermittelt von einem Jeep angefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der 56-jährige Jeep-Fahrer den Rollstuhlfahrer beim Linksabbiegen aus dem Hohler Weg in die Giersbergstraße.

Der 68-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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